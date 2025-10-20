Fenerbahçe rahat kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta Fenerbahçe Medicana – Türk Hava Yolları karşılaşması ile devam etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı; Sarı Melekler 25-15, 25-16 ve 25-12 sonuçlanan setlerle 3-0 kazandı ve 2'de 2 yaptı. Fenerbahçe Medicana'da Arina Fedorovtseva 17, Melissa Vargas 16, Aslı Kalaç 10, Hande Baladın 9, Agnieszka Korneluk 8 sayıyla galibiyette etkili isimler oldu. Türk Hava Yolları'nda ise Anna Eniloa Adelusi 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
