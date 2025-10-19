CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Vakıfbank zorlanmadı

Vakıfbank zorlanmadı

Şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen VakıfBank konuk ettiği rakibini 3-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Vakıfbank zorlanmadı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında VakıfBank kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. VakıfBank Spor Sarayı'nda 90 dakika süren müsabakada sarı-siyahlı takım, rakibini set vermeden mağlup etti: 3-0. Karşılaşmanın setleri ev sahibi ekip lehine 25-19, 25-16 ve 25-19 sonuçlandı. Tijana Boskovic 15 sayı 3 blok, Chiaka Ogbogu 10 sayı, 2 blokluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen VakıfBank sezonun ilk haftasında Zeren Spor'u 25-23, 26-28, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 3-1 mağlup etmişti.
