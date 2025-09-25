CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Teşekkürler Efeler

Teşekkürler Efeler

Filenin Efeleri, Dünya Erkekler Şampiyonası’nda tarihimizde ilk kez çıktığımız çeyrek final müsabakasında Polonya’ya kaybetti, turnuvaya veda etti

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Teşekkürler Efeler

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Polonya'ya 3-0 kaybetti. Başkent Manila'da oynanan müsabakada ay-yıldızlı ekibimizin mücadelesi ve azmi sonuç için yeterli olmadı. Dünya 1 numarası olan Polonya yarı finale yükselen taraf oldu. Filenin Efeleri, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı 5 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı.

ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın Başantrenörü Slobodan Kovac, çok çalışarak devam edeceklerini aktardı. Kovac, "Polonya karşısında çok daha iyi şeyler yapabilirdik ama bundan sonrası için çok daha fazla çalışacağız. İyi bir turnuva geçirdik. Bundan sonra hep gelişerek ilerleyeceğiz" dedi.

EFE MANDIRACI OYNAYAMADI

A Milli Erkek Voleybol Takımımız'da Efe Mandıracı dünkü Polonya maçında yer alamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda maçı sonrası sağ uyluk ön ağrısı şikayetiyle uyluk MRI çekilen sporcumuz Efe Mandıracı'nın sağlık ekibi tarafından yapılan değerlendirmesinde Quadriseps grade 2 adale hasarı tespit edilmiş olup tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır" denildi.

TARİHİ TURNUVA

Filenin Efeleri, Filipinler'de yapılan 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şam- 0 3 piyonası'nda tarihi bir turnuva geçirdi. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Milliler grup aşamasında Japonya ve Kanada'yı 3-0'la geçerken, Libya'yı da 3-1 yendi. Son 16 turunda Hollanda'yı 3-1'le geçen Türkiye, çeyrek finalde Polonya'ya kaybetti.

ADİS: DERS ALACAĞIZ

Kupa boyunca ay-yıldızlı ekibimizin en iyilerinden olan Adis Lagumdzija: "Şu ana kadar oynadığımız voleybolu oynayamadığımız için çok üzgünüm gerçekten. Buradan ders alacağız. Seneye aldığımız tecrübeleri sahaya yansıtıp daha başarılı olacağız" yorumunu yaptı.

