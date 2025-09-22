CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Sıra Polonya’da

Hollanda’yı 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkan ve bir ilki gerçekleştiren Efeler, çarşamba günü oynayacağı Polonya maçına kilitlendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
TÜRKİYE FIRTINASI

Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esiyor. G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Filenin Efeleri, Hollanda'yı 18-25, 25-23, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı ve tarihte bir ilke imza attı. Rakibimiz B Grubu'nu yenilgisiz bitiren Polonya oldu. Ay-Yıldızlı ekibimiz 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılarak dev organizasyonda son 4'e adını yazdırmak istiyor.

TEK HEDEF KÜRSÜ

Japonya, Fransa, Almanya, Küba ve Brezilya gibi voleybolda ekol olan ülkelerin dev turnuvaya grup aşamasında havlu atmaları, A Milli Voleybol Takımımız'ın madalya alması için büyük avantaj olarak görülüyor. Teknik kurmaylarıyla rakibimiz Polonya'yı iyi analiz eden Başantrenör Slobodan Kovac, öğrencilerini çarşamba günü oynanacak maç öncesi galibiyete motive ediyor. Filenin Sultanları'nın elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından erkeklerde de tek hedef kürsüye çıkmak.

OYUNCULAR FORMDA

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda oyuncularımızın formunun zirvesinde olması, teknik heyeti mutlu ediyor. Özellikle Bedirhan Bülbül, Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija başarılı performanslarıyla beğeni topluyor.

