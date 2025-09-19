VakıfBank’tan Bosna açılımı

Vakıfbank, Bosna Hersek'te 29 şehirdeki 38 voleybol okulu ile stratejik iş birliğine gitti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "İki ülkenin voleyboldaki gelişimlerine katkı sunmaya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.
