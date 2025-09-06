CANLI SKOR ANA SAYFA
Filenin Sultanları tarih yazdı! Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale çıktık

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 13:21 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 13:27
Filenin Sultanları tarih yazdı! Dünya Şampiyonası’nda ilk kez finale çıktık

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı ve ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Japonya, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti. Ancak geri adım atmayan millilerimiz, ikinci seti 25-17 alarak skoru eşitledi. Üçüncü sette üstünlüğünü sürdüren Filenin Sultanları, 25-18'lik skorla durumu 2-1 yaptı. Nefes kesen dördüncü seti de 27-25 kazanan A Milli Takımımız, maçı 3-1 noktaladı ve adını finale yazdırdı.

Bu tarihi galibiyetle birlikte Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda ilk kez final oynama hakkı elde etti. Ay-yıldızlı ekibimiz, finalde İtalya-Brezilya maçının galibiyle şampiyonluk için mücadele edecek.

