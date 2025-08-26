CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada maçına hazır

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada maçına hazır

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında yarın Kanada ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, maça hazır.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 13:10
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada maçına hazır

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında yarın Kanada ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda ilk 15 dakikası basına açık yaptığı antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplara ayrılan milli voleybolcular, topla ısınmasını sürdürdü. İdmanın kapalı bölümünde de Kanada maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Bulgaristan maçında forma giyen oyuncular da salonda yenileme çalışması yaptı.

Yarın TSİ 12.00'de başlayacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider bitirecek ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

- EYLÜL AKARÇEŞME YATGIN: "GRUBU LİDER TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya ve Bulgaristan maçlarını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Galibiyetle başlayıp galibiyetle devam ettiklerini belirten Eylül, "Herkes maçlardan çok keyif alıyor. Kenardan oyuna girenler de her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyoruz. İspanya ve Bulgaristan, ikisi de iyi defans yaptı. Ancak biz ne olursa olsun kazanmasını bildik. Yazın başından beri çok çalışıp, iyi antrenman yapıyoruz. Kanada maçı zor olacak. Liderlik maçına çıkıyoruz. İyi bir hocaları var. Kanada maçına hazırız. Grubu lider tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

