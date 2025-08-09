Macaristan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak mücadelenin detayları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Macaristan - Türkiye maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler
Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın
MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE