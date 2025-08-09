CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Macaristan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

Macaristan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerinde heyecan devam ediyor. Milliler, üçüncü maçında Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 13:37 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 13:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Macaristan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak mücadelenin detayları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Türkiye maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Barış Alper'e İtalyan kancası!
Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
DİĞER
Önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or sahipleri belli oldu! Yapay zekadan çarpıcı tahmin...
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
G.Saray Ederson ile anlaştı!
G.Saray Genoa’nın yıldızına talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barış Alper'e İtalyan kancası! Barış Alper'e İtalyan kancası! 14:05
F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi! F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi! 13:44
Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek 13:41
Macaristan - Türkiye maçı detayları! Macaristan - Türkiye maçı detayları! 13:37
Benjamin Sesko M. United'da! Benjamin Sesko M. United'da! 12:40
Maximin'in yeni takımı belli oldu! Maximin'in yeni takımı belli oldu! 12:16
Daha Eski
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi? 12:04
G.Saray Ederson ile anlaştı! G.Saray Ederson ile anlaştı! 11:59
G.Saray Genoa’nın yıldızına talip! G.Saray Genoa’nın yıldızına talip! 11:29
G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı 11:29
Cenk Özkacar Köln'de! Cenk Özkacar Köln'de! 10:56
Penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı Penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı 10:54