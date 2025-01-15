Sarıyer Belediyespor 0-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Sarıyer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, üstün oyunuyla dikkat çekti.

Maç boyunca kontrolü elinde tutan Eczacıbaşı Dynavit, setleri 25-13, 25-12 ve 25-18'lik skorlarla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

ECZACIBAŞI GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligdeki 14. galibiyetini elde etti ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Sarıyer Belediyespor ise ligdeki 15. mağlubiyetini aldı.