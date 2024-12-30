  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Voleybol Galatasaray Daikin'de başantrenör Guillermo Hernandez ile yollar ayrıldı!

Galatasaray Daikin'de başantrenör Guillermo Hernandez ile yollar ayrıldı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 22:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Daikin'de başantrenör Guillermo Hernandez ile yollar ayrıldı!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamada, "Hernandez'e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

G.Saray'a Osimhen'den kötü haber!
Kulüpler Birliği MHK'nin yeni sistemini kabul etti!
DİĞER
Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal anlattı: "Bu sette kendimi huzurlu ve güvende hissediyorum"
Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete'de! Kim ne kadar ödeyecek?
Skriniar transferini Torreira ve Icardi bitirdi!
Arda Güler R.Madrid'den ayrılacak mı? Dedesi açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Hernandez için flaş karar! G.Saray'da Hernandez için flaş karar! 22:01
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 22:00
F.Bahçe ve G.Saray'dan transferde sürpriz hamle! F.Bahçe ve G.Saray'dan transferde sürpriz hamle! 20:31
Furkan Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu! Furkan Korkmaz'ın yeni adresi belli oldu! 19:53
Milan'ın yeni hocası belli oldu! Milan'ın yeni hocası belli oldu! 19:47
Emir Ortakaya'dan flaş kariyer kararı! Emir Ortakaya'dan flaş kariyer kararı! 19:44
Daha Eski
Razvan Lucescu taraftarlara saldırdı! Razvan Lucescu taraftarlara saldırdı! 18:07
Kulüpler Birliği MHK'nin yeni sistemini kabul etti! Kulüpler Birliği MHK'nin yeni sistemini kabul etti! 17:40
AC Milan yeni teknik direktörünü açıkladı! AC Milan yeni teknik direktörünü açıkladı! 17:03
Salah'tan flaş yeni sözleşme açıklaması! Salah'tan flaş yeni sözleşme açıklaması! 16:49
Arda Güler R.Madrid'den ayrılacak mı? Dedesi açıkladı Arda Güler R.Madrid'den ayrılacak mı? Dedesi açıkladı 16:43
Masuaku'nun yeni takımı belli oldu! Masuaku'nun yeni takımı belli oldu! 16:32