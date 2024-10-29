FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI | FB Medicana-GS Daikin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDICANA - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı 29 Ekim Salı günü saat 17.30'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı CANLI İZLE

Fenerbahçe Medicana, ligin ilk beş haftasında oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden 3-0 kazanarak 5'te 5 yaptı ve haftaya lider girdi. 5'te 5 yapan Galatasaray Daikin ise 5 hafta sonunda averajla 2. basamakta yer alıyor.