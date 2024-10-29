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Haberler Voleybol

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI | FB Medicana-GS Daikin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi, derbi heyecanıyla sürüyor. Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 10:10
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FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI | FB Medicana-GS Daikin voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDICANA - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı 29 Ekim Salı günü saat 17.30'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin maçı CANLI İZLE

Fenerbahçe Medicana, ligin ilk beş haftasında oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden 3-0 kazanarak 5'te 5 yaptı ve haftaya lider girdi. 5'te 5 yapan Galatasaray Daikin ise 5 hafta sonunda averajla 2. basamakta yer alıyor.

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