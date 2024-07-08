Yolculuk 21 Temmuz’da

Bu sene Milletler Ligi'ne Polonya'ya tie-break'e giden maçta 3-2 yenilerek veda eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyatları yolculuğuna başlayacak. Başantrenör Daniele Santarelli önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Filenin Sultanları'nın Fransa'ya gideceği tarih de belli oldu. Ay-yıldızlı kızlarımız, 21 Temmuz Pazar günü Olimpiyatlar için Paris'e gidecek ve çalışmalarına burada devam edecek. Sultanlar, olimpiyatlardaki ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü TSİ 10.00'da Hollanda ile oynayacak. İkinci karşılaşma ise 1 Ağustos Perşembe günü Dominik Cumhuriyeti'yle. Bu maçın başlama saati de 10.00... Ay-yıldızlılar, gruptaki son mücadelesinde de 4 Ağustos Pazar günü İtalya'yla karşı karşıya gelecek. İtalya maçı da saat 10.00'da başlayacak.
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