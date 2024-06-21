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TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, bu etabı galibiyet ile tamamlaması halinde yarı finalde İtalya - ABD maçının galibi ile karşılaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye - Polonya voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 14:05
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TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

A Mİlli Voleybol Takımımız, çeyrek final Polonya ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta kazanarak yarı finale yükselmek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Türkiye - Polonya voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Polonya maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİNALLERE TAYLAND EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 12. maçında Brezilya'ya 14-25, 14-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler, grupta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı ve çeyrek final biletini aldı. Brezilya ise oynadığı 12 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Çin maçının üst üste 2. mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında da birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ

  • 20 Haziran Perşembe:
  • 13.00 Çin-Japonya
  • 16.30 Tayland-Brezilya
  • 21 Haziran Cuma:
  • 13.00 İtalya-ABD
  • 16.30 Polonya-Türkiye
ASpor CANLI YAYIN

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