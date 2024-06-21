TÜRKİYE POLONYA MAÇI CANLI İZLE | Filenin Sultanları Milletler Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

A Mİlli Voleybol Takımımız, çeyrek final Polonya ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta kazanarak yarı finale yükselmek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Türkiye - Polonya voleybol maçının CANLI yayını haberimizde...

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Polonya maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİNALLERE TAYLAND EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 12. maçında Brezilya'ya 14-25, 14-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler, grupta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı ve çeyrek final biletini aldı. Brezilya ise oynadığı 12 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Çin maçının üst üste 2. mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında da birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ

20 Haziran Perşembe:

13.00 Çin-Japonya

16.30 Tayland-Brezilya

21 Haziran Cuma:

13.00 İtalya-ABD

16.30 Polonya-Türkiye