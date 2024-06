Efeler'den siftah

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 yenen Filenin Efeleri, ilk kez yer aldığı organizasyondaki 7'nci karşılaşmada galibiyetle tanıştı. Kaan Gürbüz 25 sayıyla en skorer oyuncu olurken; Efe Mandıracı 13 sayılık katkı sağladı. Milliler, daha önce Kanada (3-1), Hollanda (3-2), Fransa (3-1), ABD (3-1), Slovenya (3-0) ve Polonya'ya (3-0) mağlup olmuştu. VNL tarihinde ilk kez kazanan Türkiye, ligin 2'nci etabının 4'üncü ve son maçında bugün TSİ 09.30'da Almanya ile karşılaşacak. Turnuvanın gelecek etabı ise Slovenya'da olacak. 18 Haziran-23 Haziran 2024 tarihleri arasında Slovenya'ya gidecek Efeler; Bulgaristan, Arjantin, Sırbistan ve İtalya'yla karşılaşacak. 16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

DEVAMINI GETİRECEĞİZ

Maça damga vuran Kaan Gürbüz, performansından dolayı çok mutluydu. Genç oyuncu, "Takım olarak güzel oynadık. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Bugün iyi performans verdim. Elime değen her topu etkili kullandım, sayı oldu. Devamını getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Efe Mandıracı ise, "Kaan'ın eline değen her top sayı oldu. İyi oynadık. Her zaman mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.