Şanlıurfaspor 3-2 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

1'nci lig 32'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 3-2 yendi.
6'ncı dakikada Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Safa, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
38'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Enes Alıç topu ağlara buluşturdu: 1-1.
45'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
53'üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hasan Hüseyin topu ağlara buluşturdu: 3-1.
77'nci dakikada Hasani, pasında ceza sahasında topla buluşan, Deon Liço düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.