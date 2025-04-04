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Haberler TFF 1.Lig Şanlıurfaspor 3-2 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Şanlıurfaspor 3-2 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Şanlıurfaspor konuk ettiği Boluspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 23:28
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Şanlıurfaspor 3-2 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

1'nci lig 32'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 3-2 yendi.

6'ncı dakikada Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Safa, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

38'inci dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Enes Alıç topu ağlara buluşturdu: 1-1.

45'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

53'üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hasan Hüseyin topu ağlara buluşturdu: 3-1.

77'nci dakikada Hasani, pasında ceza sahasında topla buluşan, Deon Liço düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

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