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Haberler Süper Lig Adana Demirspor - Bellona Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Adana Demirspor - Bellona Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının açılış maçında Adana Demirspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 19:50
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Adana Demirspor - Bellona Kayserispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 30. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Haftanın açılış maçında Adana Demirspor evinde Bellona Kayserispor'u konuk ediyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor karşısında mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

Adana Demirspor ise taraftarı önünde galip gelmek istiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Adana Demirspor: Vedat, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Osman, İzzet, Maestro, Tayfun, Alioui, Salih.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kartal, Attamah, Ramazan, Bourabia, Cardoso, Bahoken.

ADANA DEMİRSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ADANA DEMİRSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Bellona Kayserispor maçı 4 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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