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Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı CANLI | THY EuroLeague canlı takip

Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı CANLI | THY EuroLeague canlı takip

THY EuroLeague'in 33. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor. Play-in oynamayı garantileyen temsilcimiz Sırbistan'dan galip gelerek play-off turuna katılmak için önemli bir virajı daha kayıpsız dönmek istiyor. Kızılyıldız - Anadolu Efes mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 20:55 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 21:08
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Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı CANLI | THY EuroLeague canlı takip

THY EuroLeague'in 33. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor.

Belgrad Arena'da oynanan müsabaka, TSİ 21.00'de başladı ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.

KIZILYILDIZ - ANADOLU EFES MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

CANLI

1. ÇEYREK: KIZILYILDIZ 13-12 ANADOLU EFES

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AVRUPA'DA 869. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarında 869. randevusuna çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 868 karşılaşmada 490 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY EuroLeague'de ise 621. kez sahne aldı. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 620 maçın 333'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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