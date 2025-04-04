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Haberler TFF 1.Lig Amed Sportif Faaliyetler 0-0 Alagöz Holding Iğdır FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Amed Sportif Faaliyetler 0-0 Alagöz Holding Iğdır FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması 0-0 eşitlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 23:33
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Amed Sportif Faaliyetler 0-0 Alagöz Holding Iğdır FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

Maçta,15'inci dakikada Alagöz Holding Iğdır FK kalecisi Bahadır'ın ayağının altından kaçırdığı topa hareketlenen Çekdar, sol çaprazdan sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

20'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de sağdan ceza sahasına girip son çizgiye inen Moreno, penaltı noktasına doğru ortaladı. Çekdar'ın sol ayağının üstüyle sağ köşeye yaptığı sert şutu kaleci Bahadır kurtardı.

Maçın ilk yarısına 1 dakika ilave edildi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıda, 82'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler soldan geliştirdiği atakta Moreno, son çizgiye inip kale alanına ortaladı. Kaleci Bahadır'dan seken topa Yılmaz, sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Kaleye doğru yönelen topu savunma çizgiden çıkardı.

Müsabakanın sonuna 7 dakika ilave edildi.

Maçta eşitlik bozulmadı, Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 47'ye çıkararak Play-Off potasına girdi.

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