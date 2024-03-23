Haberler Voleybol Fenerbahçe Parolapara: 3 - 1 Halkbank (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Efeler Ligi

Fenerbahçe Parolapara: 3 - 1 Halkbank (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve 26 haftalık periyodu zirvede bitirdi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 19:57
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Fenerbahçe Parolapara: 3 - 1 Halkbank (MAÇ SONUCU - ÖZET) | AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 24. galibiyetini alan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan Halkbank ise 26 haftalık periyodu zirvede bitirdi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin)

Halkbank: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)

Setler: 25-19, 26-28, 25-22, 25-22

Süre: 115 dakika (24, 35, 27, 29)

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