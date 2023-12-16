Haberler Voleybol VakıfBank 3-0 Tianjin Bohai (MAÇ SONUCU - ÖZET) İki Türk takımı finalde!

VakıfBank 3-0 Tianjin Bohai (MAÇ SONUCU - ÖZET) İki Türk takımı finalde!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Tianjin Bohai'yi 3-0 mağlup eden VakıfBank, adını finale yazdırdı ve Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:48 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 16:22
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VakıfBank 3-0 Tianjin Bohai (MAÇ SONUCU - ÖZET) İki Türk takımı finalde!

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalin adı Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank oldu.

VakıfBank, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın yarı final maçında Çin'in Tianjin Bohai Bank takımını 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit de, yarı finalde Brezilya'dan Dentil Praia Clube ekibini 3-1 yenerek finale yükselmişti.

Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın karşı karşıya geleceği dev final yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa CEV Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda da iki Türk takımı şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Salon: Dragon Sports Center

Hakemler: Kang Joo-Hee (KOR), Myoi Sumie (JPN)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ayça (L) (Karutasu, İdil Naz, Van Aalen)

Tianjin: Yingying Li, Yuanyuan Wang, Boya Chen, Yizhu Wang, Xinyue Yuan, Yao Di, Meng (L), Liwen (L)

Setler: 25-16, 25-23, 25-23

Süre: 90 dakika

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