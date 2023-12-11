Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda boy gösterecek

Eczacıbaşı Dynavit 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda boy gösterecek

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Çin'de düzenlenecek olan 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda boy gösterecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda boy gösterecek

Çin'in ev sahipliğinde 13-17 Aralık 2023 tarihlerinde Hangzhou kentinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası başlıyor.

Dev organizasyonda Şampiyonlar Ligi ikincisi Eczacıbaşı Dynavit da boy gösterecek. Turuncu-beyazlılar, A Grubu'nda Brezilya'dan Gerdau Minas ve Çin'den Tianjin Bohai Bank ile mücadele edecek.

Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek. (A1-B2, B1-A2)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın maç programı ise şu şekilde:

13 Aralık Çarşamba

09.00 V.Bank - Sport Center 1

14 Aralık Perşembe

14.30 Eczacıbaşı Dynavit - Gerdau Minas

15 Aralık Cuma

09.00 V.Bank - Dentil Praia Clube

15 Aralık Cuma

14.30 Tianjin Bohai Bank - Eczacıbaşı Dynavit

16 Aralık Cumartesi

09.00 Yarı Final 1. Maçı

16 Aralık Cumartesi

14.30 Yarı Final 2. Maçı

17 Aralık Pazar

09.00 Üçüncülük Maçı

17 Aralık Pazar

14.30 Final Maçı

DİĞER
Hababam Sınıfı'nın Hafize Ana'sı Adile Naşit'i hep gülerken gördük ama... Adile Naşit'in büyük acısı hiç dinmedi!
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Milyonlar o saate kilitlendi! Enflasyona göre asgari ücrette hangi zam senaryoları öne çıkıyor? İşte masadaki rakamlar...
Formayı kaptırmıştı! G.Saray'da o isme psikolojik destek
Geleceğin Neymar'ını G.Saray buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Halkbank 4. bitirdi
Halkbank kayıp
11 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR 2023? | Günlük net, brüt asgari ücret kaç TL?
BU SALI BİM'DE EFSANE İNDİRİM | BİM 12 Aralık aktüel ürünler kataloğu
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 13:15
LeBron James'in oğlu Bronny parkeye döndü! LeBron James'in oğlu Bronny parkeye döndü! 13:02
İşte G.Saray'da Kopenhag maçı öncesi son durum! İşte G.Saray'da Kopenhag maçı öncesi son durum! 12:53
F.Bahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim... F.Bahçe transferde şaha kalktı! Tam 5 isim... 12:47
Eczacıbaşı Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda! Eczacıbaşı Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda! 12:40
Serdar Dursun'dan sürpriz yorum! Ferdi'nin değerini yazdı Serdar Dursun'dan sürpriz yorum! Ferdi'nin değerini yazdı 12:38
Daha Eski
RB Salzburg - Benfica maçı ne zaman? RB Salzburg - Benfica maçı ne zaman? 12:34
Inter - Real Sociedad maçı ne zaman? Inter - Real Sociedad maçı ne zaman? 12:32
Union Berlin - Real Madrid maçı ne zaman? Union Berlin - Real Madrid maçı ne zaman? 12:26
Napoli - Braga maçı ne zaman? Napoli - Braga maçı ne zaman? 12:24
PSV - Arsenal maçı ne zaman? PSV - Arsenal maçı ne zaman? 12:22
Lens - Sevilla maçı ne zaman? Lens - Sevilla maçı ne zaman? 12:20