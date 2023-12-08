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VakıfBank, 5'inci dünya şampiyonluğu hedefiyle Çin'de

Son dakika spor haberleri... VakıfBank Kadın Voleybol Takımı son Avrupa Şampiyonu unvanıyla katılmaya hak kazandığı 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmek için Çin'e ulaştı. Takımın Genel Menajeri Banu Can Schürmann'da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 14:52
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VakıfBank, 5'inci dünya şampiyonluğu hedefiyle Çin'de

Sarı-siyahlılar turnuvada ilk maçına 13 Aralık Çarşamba TSİ 09.00'da Sport Center Women's Club karşısında çıkacak.

Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Spor Kulübü, 5. dünya şampiyonluğu için Çin'e gitti.

CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar B Grubu'nda Sport Center Women's Club ve Dentil Praia Clube ile karşılaşacak.

BANU CAN SCHÜRMAAN: "4 GÜN BOYUNCA TURNUVAYA VE RAKİPLERİMİZE ODAKLANACAĞIZ, İNANIYORUZ Kİ SONUNDA KUPAYA UZANAN TAKIM BİZ OLACAĞIZ"

Şampiyona hakkında açıklama yapan VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, "Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başlangıcından 3 gün önce Çin'e geldik. Şimdi ilk maçımıza hazırlanmamız için önümüzde 4 gün var. 4 gün boyunca turnuvaya ve rakiplerimize odaklanacağız. Uzun bir yolculuk oldu. Takım için yorucuydu ama hem dinlenmek hem de antrenman yapmak için zamanımız olacak. Zorlu maçlar bizi bekliyor ancak inanıyoruz ki sonunda kupaya uzanan takım biz olacağız" ifadelerini kullandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı turnuvadaki ilk maçına 13 Aralık Çarşamba TSİ 09.00'da Sport Center Women's Club karşısında çıkacak. Turnuva tarihinde boy gösterecek ilk Vietnam kulübü olan Sport Center Women's Club, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak Çin biletini elde etmişti.

Sarı-siyahlılar ikinci maçına ise Güney Amerika şampiyonu Dentil Praia Clube karşısında çıkacak. Brezilya ekibi ile oynanacak mücadele 15 Aralık Cuma TSİ 09.00'da başlayacak. Turnuvada gruplarını ilk 2 yarı tamamlayan takımların çapraz eşleşeceği yarı final maçları 16 Aralık Cumartesi, üçüncülük ve final mücadelesi ise 17 Aralık Pazar günü oynanacak.

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