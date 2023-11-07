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Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıkıyor

Son dakika spor haberleri... 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'de mücadele edecek Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda Budapeşte müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 13:46
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Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıkıyor

Sezonun ilk CEV Şampiyonlar Ligi maçında, Macaristan'ın Vasas Obuda Budapeşte takımını konuk edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, günü tek idmanla tamamlayacak.

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran milli pasör Elif Şahin, "Şampiyonlar Ligi maçlarımıza başlayacağımız için çok heyecanlıyız. Kazanacağımız her sayı, her set grup aşamasında bizim için oldukça önemli olacak. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak yarınki maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - Vasas Obuda Budapeşte karşılaşması yarın saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, Red Bull TV ekranlarından naklen şifresiz yayınlanacak.

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