Bekle bizi Paris geliyoruz

Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor... Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan 'Dünya 1 numarası' A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Olimpiyat Oyunları vizesini de almayı başardı. Elemelerde fırtına gibi esen ayyıldızlılar; Porto Riko, Bulgaristan, Peru, Arjantin ve Brezilya'nın ardından Japonya'ya da şans tanımadı. Güçlü rakibini 3-1 yenerek 6'da 6 yapmayı başardı.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Japonya'nın ilk seti 25-22 kazandığı mücadelede, ikinci sette 15-20'lik skordan geri dönüş yapan milliler, 25-22 ile durumu eşitledi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti 26-24, son seti de 25-12 kazanan Filenin Sultanları, mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrıldı. Bu sonuçla 6'da 6 yaparak adını 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yazdıran milliler, bugün gruptaki son maçına 10.00'da Belçika karşısında çıkacak.