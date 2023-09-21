Sultanlar’dan süper tango

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 4. maçında Arjantin'i 3-1 yendi. Mücadeleye her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken setin iki bölümünü daha iyi oynayan milli takım, ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2. sette iki ülke de hücumda etkili olurken setin ortalarına doğru milli takım 1 sayı (9-8) öne geçti. Arjantin, farkı kapatıp seti 25-22 önde bitirdi. 3. sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 5 sayı (5-0) öne geçti ve farkı koruyarak 25-15 kazandı. 4. sette daha iyi bir oyun ortaya koyan milliler; Vargas, Ebrar, Eda ve Hande Baladın'ın etkili sayılarıyla seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı.

'EN İYİSİ DJOKOVIC'

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, tarihin en iyisinin Djokovic olduğunu söyledi. Nadal "Diğer tenisçiler size ilham veya keyif verebilir, bu nedenle tercihiniz farklı yönde olabilir. Ama başarılarını da göz önüne alarak, tarihin en iyisi Djokovic ve bu konu, tartışmaya açık değil" ifadesini kullandı.