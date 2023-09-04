TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI CANLI | Türkiye - Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, son 16 turuna adını yazdırmak için Portekiz ile karşı karşıya geliyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa, ardından da Romanya karşısında mağlubiyete uğrayan Filenin Efeleri, son yaptığı Yunanistan karşılaşmasında ise galibiyetle ayrılan taraf oldu. Peki Türkiye - Portekiz voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - PORTEKİZ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Portekiz maçı 4 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE PORTEKİZ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşmada milli takımın karşı karşıya geleceği Portekiz, Romanya'yı mağlup ederken Yunanistan ve Fransa'ya kaybetti. Fransa'nın yenilgisiz ilk sırada yer aldığı D Grubu'nda, 2 maç kazanan ev sahibi İsrail, ikinci sırada bulunuyor. Portekiz, Türkiye, Yunanistan ve Romanya ise 1'er galibiyetle Fransa ve İsrail'in arkasında sıralanıyor.Türkiye, grup mücadelesini, 5 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak İsrail maçıyla tamamlayacak.

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde:

A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre

B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna

C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda

D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya