TÜRKİYE İTALYA CANLI İZLE | Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçlarının da oynanacağı çeyrek final karşılaşmasında Filenin Sultanları'nın galip gelmesi halinde yarı finalde rakibimiz ABD-Japonya karşılaşmasının kazananı olacak. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Milletler Ligi Türkiye - İtalya maçı 13 Temmuz 2023 Perşembe günü, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt.