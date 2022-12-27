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A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızın yeni antrenörü Daniele Santarelli oldu!

Son dakika haberi... Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızın başında Daniele Santarelli getirildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 13:59 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 14:05
A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızın yeni antrenörü Daniele Santarelli oldu!

TVF, yaptığı resmi açıklamada A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızın yeni antrenörünü duyurdu. Kadın Voleybol Milli Takımı'nı daha önce Giovanni Guidetti yönetiyordu.

İşte o açıklama:

A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'la şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı Daniele Santarelli getirilmiştir.

Anlaşmanın detayları gelecek hafta, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Daniele Santarelli'nin beraber düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye Voleybol Federasyonu

DANIELE SANTARELLI'NIN KARİYERİ

Antrenörlük Kariyeri
2012-13 Robursport Volley Pesaro (Yardımcı Antrenör)
2013-14 Robur Tiboni Volley Urbino (Yardımcı Antrenör)
2014-15 Pomi Casalmaggiore (Yardımcı Antrenör)
2015-17 Imoco Volley Conegliano (Yardımcı Antrenör)
2017-halen Imoco Volley Coneglian0 (Başantrenör)

Antrenörlük Başarıları
1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2020-21)
3 Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü (2016-17, 2018-19, 2021-22)
1 Şampiyonlar Ligi İkinciliği (2017-18)
2 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu (2019-20, 2022-23)
1 Kulüpler Dünya Üçüncülüğü (2021-22)
6 İtalya Ligi Şampiyonluğu (2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22)
1 İtalya Ligi İkinciliği (2016-17)
4 İtalya Kupası Şampiyonluğu (2016-17, 2019-20, 2020-21, 2021-22)
2 İtalya Kupası İkinciliği (2017-18, 2018-19)
6 İtalya Süper Kupası Şampiyonluğu (2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23)

Milli Takım Kariyeri ve Başarıları
2018-22 Hırvatistan Milli Takımı (Başantrenör)
2022 Sırbistan Milli Takımı (Başantrenör)

1 Gloria Cup İkinciliği (2019-Hırvatistan)
2 Avrupa Ligi İkinciliği (2019, 2021-Hırvatistan)
1 Milletler Ligi Üçüncülüğü (2022-Sırbistan)
1 Dünya Şampiyonluğu (2022-Sırbistan)

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