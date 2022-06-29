Kanada-Türkiye: 3-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Filenin Sultanları Kanada'ya mağlup oldu!

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Kanada'nın Calgary kentinde oynanan mücadeleyi, ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Milliler, 3. haftada ev sahibi Kanada'nın yanı sıra ABD, Japonya ve Hollanda ile de maç yapacak.

Türkiye, geride kalan iki haftanın ardından 5 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla 7. sırada yer alıyor.

Kanada'da mücadele edecek milli takım kadrosunda bulunan sporcular ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:

Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar.

MAÇ PROGRAMI

30 Haziran Perşembe:

23.00 Türkiye-Hollanda

2 Temmuz Cumartesi:

02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz Cumartesi:

23.00 Türkiye-ABD