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Almanya - Türkiye maçı canlı izle | FIVB Milletler Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaşıyor. Üst üste yenilgi yaşayan A Milliler, Almanya'yı devirerek 2. hafta maçlarındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 00:04
Almanya - Türkiye maçı canlı izle | FIVB Milletler Ligi

Filenin Sultanları, Brezilya ve Sırbistan'ın ardından bu kez Almanya ile karşılaşıyor.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan ikinci hafta etabı müsabakalarının ilk ikisinden yenik ayrılan Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'ndeki 6 maç sonunda 3. mağlubiyetini aldı.

Üst üste yenilgi yaşayan A Milliler, Almanya'yı devirerek 2. hafta maçlarındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Ay-yıldızlı ekip, dördüncü ve son maçında ise Güney Kore'nin karşısına çıkacak.

Filenin Sultanları böylece 22 saat içinde 2 maça çıkmış olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu şu şekilde;

Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç

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