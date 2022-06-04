Haberler Voleybol Türkiye - Bulgaristan maçı CANLI izle! Türkiye - Bulgaristan maçı canlı yayın

Türkiye - Bulgaristan maçı CANLI izle! Türkiye - Bulgaristan maçı canlı yayın

FIVB Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Bulgaristan Milletler Ligi'nin üçüncü maçında karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak için parkeye çıktı. Türkiye - Bulgaristan maçının CANLI yayınına fotomac.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 19:30
Türkiye - Bulgaristan maçı CANLI izle! Türkiye - Bulgaristan maçı canlı yayın

Milletler Ligi ilk maçında Ankara'da İtalya'ya set vermeden parkeden ayrılan Filenin Sultanları ikinci maçında Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Filenin Sultanları, üçüncü maçta Bulgaristan ile kozlarını paylaşıyor. Milli Takımımız, Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Bulgaristan maçı saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

BİR SONRAKİ RAKİP BELÇİKA!
Filenin Sultanları, Bulgaristan ile oynayacağı maçın ardından Ankara Spor Salonu'nda 5 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak.

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