Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final Etabı 4. maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank, Burhan Felek'te kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK!

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Opet, rakibine üstünlük kurması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Sarı-lacivertli takım, Sultanlar Ligi'nde son şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde etmişti. Son şampiyon VakıfBank'ın kazanması halinde ise final serisi, beşinci ve son maça uzayacak. Gerekmesi halinde serinin 5. karşılaşması, 12 Mayıs Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.

FENERBAHÇE OPET - VAKIFBANK MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe Opet - Vakıfbank maçı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabakanın tam bilet fiyatı 20 TL belirlendi.