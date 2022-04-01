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Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 26. hafta maçlarıyla tamamlanırken, Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart ve Arkasspor şampiyonluk için play-off 1. etabını oynama hakkı elde etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 19:50
Efeler Ligi'nde normal sezon tamamlandı

oleybol AXA Sigorta Efeler Ligi, normal sezon 26. ve son hafta maçlarıyla tamamladı.

Ligde son hafta maçlarının ardından daha önce liderliğini garantileyen Halkbank'ın yanı sıra ikinci Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü Ziraat Bankkart ve dördüncü Arkasspor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamak için play-off 1. etabını oynama hakkı kazandı.

Ligi beşinci sırada bitiren Spor Toto, altıncı Galatasaray HDI Sigorta, yedinci Bursa Büyükeşehir Belediyespor ve sekizinci Allpower Cizre Belediyespor play-off 2. etabında mücadele edecek. Play-off 2. etabının ardından ligde 5 ila 8. sıra belli olacak.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen Bingöl Solhanspor ile Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ın yanı sıra Altekma, Tokat Belediye Plevne, Yeni Kızıltepespor ve Sorgun Belediyespor sezonu tamamladı.

Ligde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve normal sezonun puan durumu şu şekilde:

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Sorgun Belediyespor: 3-1

Halkbank-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3

Bingöl Solhanspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto: 3-1

Altekma-Ziraat Bankkart: 0-3

Allpower Akü Cizre Belediyespor-Arkas Spor: 0-3

Tokat Belediye Plevne-Yeni Kızıltepespor: 3-1

Sıra Takımlar O G M P
1 HALKBANK 26 24 2 68
2 FENERBAHÇE HDI SİGORTA 26 21 5 63
3 ZİRAAT BANKKART 26 21 5 61
4 ARKAS SPOR 26 18 8 53
5 SPOR TOTO 26 17 9 47
6 GALATASARAY HDI SİGORTA 26 16 10 48
7 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 26 10 16 34
8 ALLPOWER AKÜ CİZRE BLD. 26 10 16 28
9 ALTEKMA 26 9 17 29
10 TOKAT BLD. PLEVNE 26 9 17 28
11 YENİ KIZILTEPE SPOR 26 8 18 26
12 SORGUN BLD. 26 8 18 24
13 BİNGÖL SOLHAN SPOR 26 7 19 23
14 AVŞAR MADEN SUYU AFYON BLD. YÜNTAŞ 26 4 22 14

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