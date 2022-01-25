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Uralochka-NMTK - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya temsilcisi Uralochka-NMTK'yı 3-0 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 20:52
Uralochka-NMTK - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Voleybolda Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya temsilcisi Uralochka-NMTK'yı 3-0 yendi.

İki takımın karşılıklı anlaşması nedeniyle İstanbul'da oynanan karşılaşmanın rövanşı, yarın saat 18.00'de yine Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut (Türkiye), Ebru Kaya (Türkiye)

Uralochka-NMTK: Kastsuchyk, Kondraskova, Kulikova, Simirnova, Parubets, Fitisova (Trukhiuna, Ekaterina Karpol, Montalvo)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, McKenzie, Hyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Gözde Yılmaz)

Setler: 19-25, 19-25, 21-25

Süre: 80 dakika (27, 27, 26)


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