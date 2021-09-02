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Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman CANLI yayınlanacak? Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?

CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarig yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, çeyrek finalde Polonya'yı eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Sırbistan ile eşleşecek olan Türkiye, kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 15:00
Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman CANLI yayınlanacak? Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çeykya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

GÖZLER HOLLANDA - İTALYA MAÇINDA!

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın rakibi bu maç ile belli olacak.

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