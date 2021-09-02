Türkiye Sırbistan voleybol maçı ne zaman CANLI yayınlanacak? Türkiye Sırbistan voleybol maçı hangi kanalda?

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol takımı Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Çeykya ve Polonya'yı yenerek yarı finale namağlup gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Sırbistan ile eşleşen milliler, final için mücadele edecek. Peki, Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Sırbistan voleybol maçı 3 Eylül Cuma günü saat 18:00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

BU SEFER KAZANMAK İSTİYORUZ!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu Sırbistan'a üstünlük kurarak hem rövanşı almayı hem de üst üste 2. kez adını finale yazdırmayı hedefliyor.

GÖZLER HOLLANDA - İTALYA MAÇINDA!

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak. Filenin Sultanları'nın rakibi bu maç ile belli olacak.