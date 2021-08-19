Haberler Voleybol Türkiye - Ukrayna A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlancak?

Türkiye - Ukrayna A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlancak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Romanya ile karşı karşıya gelmiş ve mübakadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvaya pozitif bir başlangıç yapmıştı. Filenin Sultanları, turnuvanın 2. maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Ukrayna kadın voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar... | Kadın Voleybol Milli Takım haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:45
Türkiye - Ukrayna A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlancak?

Filenin Sultanları, Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Romanya mücadelesinde kazanılan başarının ardından Ukrayna maçında da galibiyet yakalamak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, cuma akşamı sahada olacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu maç takvimine göre, Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada 26 sayıyla en skorer isim Ebrar Karakurt oldu. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçına ise Ukrayna ile çıkacak. Maç 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇ TAKVİMİ
20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

SON DAKİKA