Türkiye - Ukrayna A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlancak?

Filenin Sultanları, Ukrayna ile karşı karşıya geliyor. Romanya mücadelesinde kazanılan başarının ardından Ukrayna maçında da galibiyet yakalamak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, cuma akşamı sahada olacak. CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu maç takvimine göre, Türkiye - Ukrayna voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada 26 sayıyla en skorer isim Ebrar Karakurt oldu. Filenin Sultanları gruptaki ikinci maçına ise Ukrayna ile çıkacak. Maç 20 Ağustos Cuma günü TSİ 20.30'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

MAÇ TAKVİMİ

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

