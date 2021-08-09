Hedefimiz zirve

HALKBANK Erkek Voleybol Takımının Arjantinli yeni transferi Nicolas Bruno, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren başkent ekibinin 32 yaşındaki smaçörü, "Kamp çok iyiye gidiyor. Fiziksel, teknik ve taktik olarak tüm yönleriyle adım adım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekip olmanın yolu bu çalışmalardan geçiyor. Takımdaki arkadaşlarım gerçekten buna odaklanmış durumda. Hep birlikte birbirimizi tanımanın yolunu bulmuş durumdayız. Bu kamp bize olmak istediğimiz takımın temellerini oluşturmak için mükemmel bir zaman yaratacak" ifadelerini kullandı.

UZUN süredir Türkiye'de oynadığı için takımdaki oyuncuların bölümünü tanıdığını ifade eden tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok arkadaşımı zaten tanıyorum. Çünkü onlarla daha önce rakip olduk. Bu sezon ise aynı takımda olduğum için çok mutluyum. Hep beraber Halkbank'ı zirveye çıkarmak istiyoruz. Herkes çok motive ve neden bu takımda olduğumuzu biliyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu sezon başarabileceğimiz her şey için çok takımım ve kendim adına heyecanlıyım."