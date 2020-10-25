Arkasspor 3’te 3 peşinde

Efeler Ligi'nde son 3 maçını kayıpsız geçen Arkas Spor, yarın Spor Toto'yu konuk edecek. İzmir ekibinin basın sözcüsü Uğur Özden, seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Heyecanın üst düzeyde olacağını bildiren Özden, "Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyoruz. İyi hazırlandık ve ekibimize güveniyoruz" dedi. Müsabaka, bugün saat 18.00'de başlayacak.