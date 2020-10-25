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Arkasspor 3’te 3 peşinde

Efeler Ligi'nde son 3 maçını kayıpsız geçen , yarın 'yu konuk edecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:42 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Arkasspor 3’te 3 peşinde

Efeler Ligi'nde son 3 maçını kayıpsız geçen , yarın 'yu konuk edecek. ekibinin basın sözcüsü , seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Heyecanın üst düzeyde olacağını bildiren Özden, "Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyoruz. İyi hazırlandık ve ekibimize güveniyoruz" dedi. Müsabaka, bugün saat 18.00'de başlayacak.

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