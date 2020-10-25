Efeler Ligi'nde son 3 maçını kayıpsız geçen Arkas Spor, yarın Spor Toto'yu konuk edecek. İzmir ekibinin basın sözcüsü Uğur Özden, seriyi sürdürmek istediklerini ifade etti. Heyecanın üst düzeyde olacağını bildiren Özden, "Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyoruz. İyi hazırlandık ve ekibimize güveniyoruz" dedi. Müsabaka, bugün saat 18.00'de başlayacak.
Arkasspor 3’te 3 peşinde
Efeler Ligi'nde son 3 maçını kayıpsız geçen Arkas Spor, yarın Spor Toto'yu konuk edecek.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 00:42 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50