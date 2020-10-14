Derbi Aslan’ın: 3-0

Voleybol HaberleriGiriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 00:24Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Misli. com Sultanlar Ligi 9.hafta karşılaşmasında Galatasaray HDİ Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 25-14, 25-20, 25- 13'lük setlerle 3-0 galibiyete uzandı. Ergül 12, Sude ise 11 sayıyla zafere katkıda bulundu. Galatasaray, gelecek hafta Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Diğer sonuçlar şöyle: İlbank-Beylikdüzü: 3-0, Çan Gençlik- PTT: 0-3, THY-Fenerbahçe: 0-3, Aydın Belediye- Eczacıbaşı: 1-3, Kuzeyboru-Sarıyer: 0-3.