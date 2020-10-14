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Derbi Aslan’ın: 3-0

’nin 9. haftasında ’ı konuk eden G.Saray, , ve 25-13’lük setlerle kazandı...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 00:24 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Derbi Aslan’ın: 3-0
Misli. com 9.hafta karşılaşmasında HDİ , sahasında 'ı 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, , , 25- 13'lük setlerle 3-0 galibiyete uzandı. Ergül 12, Sude ise 11 sayıyla zafere katkıda bulundu. Galatasaray, gelecek hafta 'nin konuğu olacak. Diğer sonuçlar şöyle: İlbank-Beylikdüzü: 3-0, Çan Gençlik- PTT: 0-3, THY-Fenerbahçe: 0-3, Aydın Belediye- Eczacıbaşı: 1-3, Kuzeyboru-Sarıyer: 0-3.
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