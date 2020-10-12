Aslan kükredi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arhavi Voleybol'un konuğu oldu. Filenin Aslanları, deplasmanda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, file önünden etkili olduğu ilk sette savunmada da başarılı bir oyun ortaya koydu. İlk setten 25-15'lik üstünlükle ayrılan sarı-kırmızılılar, ikinci sette biraz daha zorlandı. 25-23 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü sette oyunda dengeyi sağlayan Galatasaray, 25-23 alarak durumu 2-1'e getirmeyi başardı.

SELİM'DEN 21 SAYI

Ardından maça ağırlığını koyan Galatasaray, son seti 25-18 alarak maçı 3-1 kazandı. Selim Kalaycı 21, Yasin Aydın ise 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Oynadığı 6 maçta 5 galibiyeti bulunan Aslan'ın, ligde 2 maç eksiği bulunuyor. Filenin Aslanları, 14 Ekim Çarşamba günü 4'üncü hafta erteleme maçında Afyon Belediye deplasmanına çıkacak.

BURSA BŞB TİE-BREAK'TE

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Bursa BŞB, Afyon Belediye Yüntaş'la karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede kazanan tie-break setinde ev sahibi Bursa oldu. Karşılaşmanın setleri 24-26, 25-20, 25-20, 23-25 ve 15-11'le sona erdi. Yeşil-beyazlılar, 7. maçında 2. kez galibiyet kazanırken; Afyon ise 5. maçında 3. yenilgisini yaşadı.

SPOR TOTO'DAN FARKLI TARİFE

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Spor Toto, deplasmanda Altekma'yı 30-32, 20-25, 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

VAKIFBANK KIZLARI UNUTMADI

Vakıfbank Spor Kulübü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel şarkı yayımladı. Açıklamaya göre, "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına efsaneden armağan olsun" sloganı olan şarkı, kız çocuklarına armağan edildi.

ALPERAY DEMİRCİLER AFYON'DA

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş, geçen sezon Plevne'de oynayan Alperay Demirciler (27) ile anlaştı. Daha önce Ziraat Bankası, Maliye Piyango, Fenerbahçe formaları giyen Alperay, libero pozisyonunda görev yapıyor.

İbb'den İnegöl'e darbe!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında İnegöl Belediye'yi konuk eden eden İstanbul BBSK, 3-1 kazanmayı başardı. İlk setten 25-21'lik üstünlükle ayrılan İstanbul ekibi, ikinci seti 21-25 kaybetti. Ardından oyuna ağırlığını koyan İBB, 26-24 ve 25-18'lik iki setle mücadeleden 3-1'lik zaferle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini yaşadı.

3 İSİM RÜYA TAKIM'DA

Karadağ'ın ev sahipliği yaptığı U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan ayyıldızlı ekibimizden üç başarılı isim turnuvanın Rüya Takımı'na adını yazdırdı. Ege Melisa Bükmen 'en iyi smaçör', Pelin Eroktay 'en iyi pasör çaprazı' ve Özge Arslanalp ise 'en iyi pasör' ödüllerini sahibi olmayı başardı.