Filede normal sezonun lideri Fenerbahçe
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlanırken, Fenerbahçe HDI Sigorta normal sezonu 20 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider bitirdi. Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor play-off etabında mücadele edecek.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta maçlarıyla tamamlandı. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe HDI Sigorta normal sezonu 20 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider bitirdi.
Ligde normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Ziraat Bankası, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor play-off etabında mücadele edecek.
PLAY-OFF 1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Ligde play-off çeyrek final etabı, 1-2 Nisan'da oynanacak ilk müsabakalarla başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu son dört sırada bitiren İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor ve Arhavi Voleybol ise baraj etabında mücadele verecek.
Baraj etabında müsabakalar 2 devreli turnuva şeklinde yapılacak. Normal sezondaki puanların taşınacağı baraj etabını son iki sırada bitirecek takımlar, bir alt lige düşecek. Etabın ilk devresi 21, 22, 23 Mart'ta, ikinci devresi ise 2, 3, 4 Nisan'da Ankara'daki Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.
Puan durumu:
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Kazanılan Set
|Kaybedilen Set
|1. Fenerbahçe HDI Sigorta
|22
|20
|2
|62
|18
|2. Arkas Spor
|22
|16
|6
|56
|28
|3. Galatasaray HDI Sigorta
|22
|15
|7
|49
|26
|4. Spor Toto
|22
|15
|7
|53
|33
|5. Ziraat Bankası
|22
|14
|8
|52
|35
|6. Halkbank
|22
|12
|10
|47
|33
|7. Bursa B. Belediyespor
|22
|12
|10
|43
|39
|8. İstanbul B. Belediyespor
|22
|9
|13
|34
|51
|9. İnegöl Belediyespor
|22
|6
|16
|27
|54
|10. Tokat Belediye Plevne
|22
|6
|16
|25
|56
|11. Sorgun Belediyespor
|22
|5
|17
|30
|53
|12. Arhavi Voleybol
|22
|2
|20
|11
|63
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Filede normal sezonun lideri Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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