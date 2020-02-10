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10 Şubat 2020, Pazartesi
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koltuğa yapıştı

Vakıfbank koltuğa yapıştı

, 15. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı 'u set vermeden geçti: 3-0.

, 15. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı 'u set vermeden geçti: 3-0. 81 dakika süren mücadelenin setlerini de 25-20, 25-17 ve 25-18 alan Vakıfbank, zirvedeki yerini korudu. Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: Nilüfer Bld.-PTT: 3-1 (31-29, 20-25, 25-19, 25-22), Beylikdüzü Vol. İht.-: 0-3 (, 10-25, 12-25).
  1. 10.2.2020
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