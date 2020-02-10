Vakıfbank koltuğa yapıştı
Lider VakıfBank, 15. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Atlasglobal Yeşilyurt'u set vermeden geçti: 3-0.
Lider VakıfBank, 15. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Atlasglobal Yeşilyurt'u set vermeden geçti: 3-0. 81 dakika süren mücadelenin setlerini de 25-20, 25-17 ve 25-18 alan Vakıfbank, zirvedeki yerini korudu. Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: Nilüfer Bld.-PTT: 3-1 (31-29, 20-25, 25-19, 25-22), Beylikdüzü Vol. İht.-THY: 0-3 (12-25, 10-25, 12-25).
- 10.2.2020
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