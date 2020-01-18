Fenerbahçe’den set yok
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Rakibine göz açtırmayan sarı-lacivertli voleybolcular, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan ve 78 dakika (29, 25, 24) süren mücadelenin setlerini ise 23-25, 15-25 ve 14-25 aldılar.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Rakibine göz açtırmayan sarı-lacivertli voleybolcular, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan ve 78 dakika (29, 25, 24) süren mücadelenin setlerini ise 23-25, 15-25 ve 14-25 aldılar.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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