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18 Ocak 2020, Cumartesi
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’den set yok

Fenerbahçe’den set yok

'nin 12. hafta karşılaşmasında Opet, 'nı 3-0 mağlup etti. Rakibine göz açtırmayan sarı-lacivertli voleybolcular, 'nda oynanan ve 78 dakika (29, 25, 24) süren mücadelenin setlerini ise 23-25, 15-25 ve 14-25 aldılar.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında Opet, 'nı 3-0 mağlup etti. Rakibine göz açtırmayan sarı-lacivertli voleybolcular, 'nda oynanan ve 78 dakika (29, 25, 24) süren mücadelenin setlerini ise 23-25, 15-25 ve 14-25 aldılar.

  1. 18.1.2020
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