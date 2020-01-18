Fenerbahçe’den set yok

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Rakibine göz açtırmayan sarı-lacivertli voleybolcular, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan ve 78 dakika (29, 25, 24) süren mücadelenin setlerini ise 23-25, 15-25 ve 14-25 aldılar.