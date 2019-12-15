Rıfat: Gelenek sürecek

Halkbank'ın Türk yıldızlarından Rıfat Kantarcıoğlu, bu yıl da üç kulvarda başarılı olacaklarını söyledi. Rıfat, "Üç kupa, bir takım… Halkbank kulübünün en sevdiğim geleneği. Bu yıl da bu geleneği yerine getireceğimize canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. Dumlupınar Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği eğitimine devam ettiği belirten 22 yaşındaki oyuncu, spora yönelmese pilot olmak istediğini sözlerine ekledi.