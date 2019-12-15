Rıfat: Gelenek sürecek - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Rıfat: Gelenek sürecek

Rıfat: Gelenek sürecek

Rıfat: Gelenek sürecek

'ın Türk yıldızlarından , bu yıl da üç kulvarda başarılı olacaklarını söyledi.

'ın Türk yıldızlarından , bu yıl da üç kulvarda başarılı olacaklarını söyledi. Rıfat, "Üç kupa, bir takım… Halkbank kulübünün en sevdiğim geleneği. Bu yıl da bu geleneği yerine getireceğimize canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. 'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği eğitimine devam ettiği belirten 22 yaşındaki oyuncu, spora yönelmese pilot olmak istediğini sözlerine ekledi.

  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rıfat: Gelenek sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN