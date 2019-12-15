Rıfat: Gelenek sürecek
Halkbank'ın Türk yıldızlarından Rıfat Kantarcıoğlu, bu yıl da üç kulvarda başarılı olacaklarını söyledi.
Halkbank'ın Türk yıldızlarından Rıfat Kantarcıoğlu, bu yıl da üç kulvarda başarılı olacaklarını söyledi. Rıfat, "Üç kupa, bir takım… Halkbank kulübünün en sevdiğim geleneği. Bu yıl da bu geleneği yerine getireceğimize canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. Dumlupınar Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği eğitimine devam ettiği belirten 22 yaşındaki oyuncu, spora yönelmese pilot olmak istediğini sözlerine ekledi.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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