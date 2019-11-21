Milas Belediyespor Alanyaspor’u ağırlayacak
Türkiye Büyük Erkekler Birinci Voleybol Ligi takımı Milas Belediyespor Cumartesi günü saat 14.00’te Alanyaspor takımını konuk edecek.
Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor müsabakası öncesinde görüşlerini aldığımız Milas Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Demirbacak, "Genç oyunculara sahip olan takımımız grubunda oynadığı altı müsabakada 11 puan topladı. Sporcularımızın performansından çok memnunuz bu sezon başında alt yapıdan A takım kadromuza Ertekin Öz, Mustafa Uğurlu, Kaan Durmaz, Mert Mutlu gibi yetenekli 4 voleybolcularımızı kadromuza dahil ettik. Alt yapımızdan gelen sporcularımızın performansından çok memnunuz. Önümüzdeki yıllarda alt yapımızdan bir çok voleybolcularımızı kadromuza dahil edeceğiz. Hafta sonunda oynayacağımız Alanyaspor maçına voleybol severi bekliyoruz" dedi.
- 21.11.2019
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Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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