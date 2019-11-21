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21 Kasım 2019, Perşembe
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’u ağırlayacak

Milas Belediyespor Alanyaspor’u ağırlayacak

Türkiye takımı Cumartesi günü saat 14.00’te takımını konuk edecek.

Grubunda bugüne kadar 6 müsabaka oynayan üç galibiyet, üç mağlubiyet alarak 11 puana sahip olan takımı Milas Belediye Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geleceği müsabakası öncesinde çalışmalarına takımın Koçu Osman Çakıray nezaretinde devam ediyor.

Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor müsabakası öncesinde görüşlerini aldığımız Milas Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Demirbacak, "Genç oyunculara sahip olan takımımız grubunda oynadığı altı müsabakada 11 puan topladı. Sporcularımızın performansından çok memnunuz bu sezon başında alt yapıdan A takım kadromuza Ertekin Öz, Mustafa Uğurlu, Kaan Durmaz, Mert Mutlu gibi yetenekli 4 voleybolcularımızı kadromuza dahil ettik. Alt yapımızdan gelen sporcularımızın performansından çok memnunuz. Önümüzdeki yıllarda alt yapımızdan bir çok voleybolcularımızı kadromuza dahil edeceğiz. Hafta sonunda oynayacağımız Alanyaspor maçına voleybol severi bekliyoruz" dedi.
  1. 21.11.2019
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