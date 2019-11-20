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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Derbi Eczacı’nın

Derbi Eczacı’nın

A Grubu ilk maçında Eczacıbaşı, Türk derbisinde 'yi konuk etti. Müthiş bir çekişmeye sahne olan derbide, , 2-0'dan geri dönen Fenerbahçe'yi altın sette yendi.

A Grubu ilk maçında Eczacıbaşı, Türk derbisinde 'yi konuk etti. Müthiş bir çekişmeye sahne olan derbide, , 2-0'dan geri dönen Fenerbahçe'yi altın sette yendi. Nefes kesen mücadele sonunda Eczacı, Ş.Ligi macerasına zaferle başladı.

  1. 20.11.2019
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