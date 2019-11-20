Derbi Eczacı’nın

Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Eczacıbaşı, Türk derbisinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Müthiş bir çekişmeye sahne olan derbide, Eczacıbaşı VitrA, 2-0'dan geri dönen Fenerbahçe'yi altın sette yendi. Nefes kesen mücadele sonunda Eczacı, Ş.Ligi macerasına zaferle başladı.