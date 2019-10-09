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09 Ekim 2019, Çarşamba
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’un sağlık sponsoru Medical Park oldu

Nilüfer Belediyespor’un sağlık sponsoru Medical Park oldu

Nilüfer Belediyesor Kulübü, ’yle iki yıllık sağlık sponsorluğu protokolü imzaladı. Sağlık sektörünün önde gelen kuruluşlarından VM Medical Park Hastanesi ve Kulübü güçlerini birleştirdi.

Sağlık sponsorluğu alanında işbirliğine yönelik protokol, Nilüfer Belediyesi Halkevi Hizmet Binası'nda yapılan törenle imzalandı. Başkanı , Genel Müdürü ve Kulübü Başkanı 'ın imza attığı protokole göre Medical Park Hastanesi, Nilüfer Belediyespor'un sporcularının iki yıllık sağlık sponsorluğunu üstlendi. Medical Park Bursa Hastanesi, sporcular için antrenman ve maç esnasındaki spor yaralanmalarından meydana gelen tüm sağlık sorunları için ayakta ve yatarak olmak üzere her türlü tedavi hizmetini bedelsiz olarak verecek.

Sporda hem iç hem de dış rekabette bir anlamda kartların yeniden dağıtıldığı bir dönemden geçildiğini belirten Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, "Kulüplerimizin özellikle Avrupa kupalarında göğsümüzü kabartan başarılara imza atmaları için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu anlamda biz sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket ediyor ve Türk sporuna hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Bu ülkenin sportif başarısı için mücadele eden her kulüp, bizim doğal paydaşımızdır" diye konuştu.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Başkanı Muhammet Aydın da Medical Park Bursa ailesine; sporcuya, sporcu sağlığına gösterdikleri önemden ve verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Erdem "Kulübümüz ve Medical Park'ın yıllarca, başarının katlanarak artacağı sezonlarda omuz omuza çalışmaya devam edeceğine inanıyorum. Spora ve sporcuya verilen destek, genç nesillerimize sağlayacağımız en önemli katkılar arasında" dedi.

  1. 09.10.2019
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