'VAR' krizi ortaya çıktı! Telefonunu şarja takmış
Suudi Arabistan'da ilginç bir VAR krizi yaşandı, Al Nassr-Al Fateh maçında bir hakem VAR kablosunu çıkarıp telefonunu şarja takınca statta sistem kapandı.
Dünya futbolunda Video Asistan Hakem sistemi gün geçtikçe gelişirken garip olaylar da peşin sıra geliyor. Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al-Nassr-Al Fateh maçının oynandığı sırada hakemler VAR sistemine başvurmak istedi.
Ancak bu esnada VAR sistemini çalışmadığı görüldü. Araştırılan olayın detayında hiç beklenmedik bir gerçek çıktı. Bir stat görevlisi VAR kablosunu fişten çıkararak, kendi telefonu şarj etmeye başladı. Bu nedenle VAR sistemi devreden çıktı ve kullanılamadı.
Al Nassr, Buraikan'ın 49. dakikadaki golüyle Al Fateh'i 1-0 mağlup etti.
- 09.10.2019
- Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri
- Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...
- Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi hazırlıkları sürüyor
- Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!
-
Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
-
İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
-
Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
'VAR' krizi ortaya çıktı! Telefonunu şarja takmış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.