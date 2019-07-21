Gabi: Fırsatı kaçıramazdım
Vakıfbank'ın yeni transferi Brezilyalı smaçör Gabriela Braga Guimaraes (Gabi), ''Bana teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü Vakıfbank'ta kendimi ve voleybolumu ileri taşıyabileceğim bir ortam var." dedi.
Vakıfbank'ın yeni transferi Brezilyalı smaçör Gabriela Braga Guimaraes (Gabi), ''Bana teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü Vakıfbank'ta kendimi ve voleybolumu ileri taşıyabileceğim bir ortam var. Guidetti ve takım arkadaşlarımdan öğreneceğim çok şey olacak, bunun için çok heyecanlıyım'' diye konuştu. Köklü bir kulübe geldiğini belirten 25 yaşındaki voleybolcu, "Dünyanın en başarılı voleybolcularının oynadığı bir kulüp. Onlardan bir tanesi de benim idolüm olan Sheilla Castro'ydu. Sheilla, kulüp hakkında çok olumlu ve güzel konuştu. Yeni bir macera kararı aldım" sözlerini sarf etti.
SARIYER'DE ALTI İMZA
Kadınlar Voleybol 1. Lig'de ididalı bir kadro oluşturmak isteyen ekiplerinden Sarıyer Belediyespor, transfer çalışmalarına hız verdi. Takıma geçtiğimiz sezon katılan Ceren Domaç, Nikalina Bashnakova, Mısra Aşçı, Çağla Rızvanoğlu ve Sinem Bayazıt'la yeni sezonda da devam etme kararı alan mavi-beyazlı ekip, uzun yıllar boyunca Sarıyer Belediye forması giyen takımın en eski oyuncularından Ecenur Aksoy'la nikah tazeledi.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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