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21 Temmuz 2019, Pazar
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Gabi: Fırsatı kaçıramazdım

Gabi: Fırsatı kaçıramazdım

'ın yeni transferi Brezilyalı smaçör (Gabi), ''Bana teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü Vakıfbank'ta kendimi ve voleybolumu ileri taşıyabileceğim bir ortam var." dedi.

'ın yeni transferi Brezilyalı smaçör (Gabi), ''Bana teklif geldiğinde bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü Vakıfbank'ta kendimi ve voleybolumu ileri taşıyabileceğim bir ortam var. Guidetti ve takım arkadaşlarımdan öğreneceğim çok şey olacak, bunun için çok heyecanlıyım'' diye konuştu. Köklü bir kulübe geldiğini belirten 25 yaşındaki voleybolcu, "Dünyanın en başarılı voleybolcularının oynadığı bir kulüp. Onlardan bir tanesi de benim idolüm olan Sheilla Castro'ydu. Sheilla, kulüp hakkında çok olumlu ve güzel konuştu. Yeni bir macera kararı aldım" sözlerini sarf etti.

SARIYER'DE ALTI İMZA
1. Lig'de ididalı bir kadro oluşturmak isteyen ekiplerinden , çalışmalarına hız verdi. Takıma geçtiğimiz sezon katılan Ceren Domaç, Nikalina Bashnakova, Mısra Aşçı, Çağla Rızvanoğlu ve Sinem Bayazıt'la yeni sezonda da devam etme kararı alan mavi-beyazlı ekip, uzun yıllar boyunca Sarıyer Belediye forması giyen takımın en eski oyuncularından Ecenur Aksoy'la nikah tazeledi.

  1. 21.7.2019
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