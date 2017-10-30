 Cimbom filede set vermedi – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Cimbom filede set vermedi

    Cimbom filede set vermedi
    VOLEYBOLDA Efeler Ligi'ndeki derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'a şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar ilk seti 25-17'lik skorla alarak 1-0 öne geçti. Cimbom ikinci seti de 25-23 kazanarak avantajı eline geçirdi. 3. seti de 25-13 alan Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Aleh 13 sayı alarak maçın yıldızı oldu. Diğer sonuçlar: Maliye Milli Piyango-Ayfon Yüntaş: 3-0, Arkas-İstanbul BBSK: 3-0, Gümüşhane Torul-Halkbank: 0-3.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom filede set vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.