Cimbom filede set vermedi

VOLEYBOLDA Efeler Ligi'ndeki derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'a şans tanımadı. Sarı-kırmızılılar ilk seti 25-17'lik skorla alarak 1-0 öne geçti. Cimbom ikinci seti de 25-23 kazanarak avantajı eline geçirdi. 3. seti de 25-13 alan Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Aleh 13 sayı alarak maçın yıldızı oldu. Diğer sonuçlar: Maliye Milli Piyango-Ayfon Yüntaş: 3-0, Arkas-İstanbul BBSK: 3-0, Gümüşhane Torul-Halkbank: 0-3.